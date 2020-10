Mindy Kaling (The Office) révèle avoir accouché : mystère sur l'identité du père

Surprise ! Mindy Kaling a accouché de son deuxième enfant. Lors de son passage dans The Late Show with Stephen Colbert le 8 octobre 2020, la star de The Office a annoncé avoir accueilli son deuxième enfant, un petit garçon, il y a tout juste un mois. "Je dis ça là pour la première fois, ça me fait bizarre. Mais j'ai accouché d'un petit garçon le 3 septembre dernier", a-t-elle révélé, alors qu'elle n'avait jamais annoncé être enceinte. "Je sais, je sais ! C'est une grande nouvelle pour beaucoup de gens, mais c'est la vérité", a-t-elle expliqué.

Mindy Kaling, âgée de 41 ans, a également appris que son fils s'appelait Spencer. Rappelons que la géniale comédienne est déjà maman d'une fille prénommée Katherine (2 ans et demi). Au moment de la naissance de sa fille, elle avait également refusé de révéler l'identité du papa, même à ses proches amis. S'agirait-il du même homme ?

Tout ce que l'on sait de Mindy Kaling, c'est qu'elle était en couple (avec son lot de brèves ruptures) avec B.J Novak, son petit-ami dans The Office. L'acteur et auteur est aujourd'hui le parrain de Spencer et de Katherine, les deux enfants de son amie.

Avec ou sans papa pour son bébé, Mindy Kaling sait qu'elle est une maman exceptionnelle. "J'ai toujours su que je voulais être mère, mais j'aurais voulu mettre ça en pause. Je suis heureuse que ce soit arrivé quand c'est arrivé", avait-elle confié à Glamour, en 2019.