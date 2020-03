Mischa Barton : Virée du tournage de "The Hills", plus personne ne veut d'elle

Triste nouvelle pour Mischa Barton. La comédienne, qui retrouvait tout juste la sensation des plateaux de tournage, va à nouveau devoir pointer chez Pôle emploi. De retour à la télévision dans le reboot de l'émission de télé-réalité The Hills – intitulé sobrement The Hills: New Beginning –, l'ancienne héroïne de Newport Beach a été rayée du cast de la prochaine saison. Selon les informations du site américain TMZ, "les producteurs ont trouvé que les histoires de Mischa étaient un peu fades et que sa personnalité était relativement ennuyeuse". Voilà qui doit être plaisant à entendre...

Nous n'en saurons pas davantage à propos de sa vie professionnelle ni de sa vie privée. Mischa Barton, qui donnait la réplique dans le show a des figures marquantes de la version originelle – Audrina Patridge, Stephanie Pratt, Heidi Montag et son mari Spencer Pratt par exemple, ou encore Lauren Conrad – va devoir faire des adieux un peu prématurés au petit écran. Cerise sur le gâteau : elle est la seule et unique candidate de l'émission à ne pas être reconduite. Elle sera remplacée au pied levé par Caroline D'Amore, héritière de la succulente franchise D'Amore's Pizza qui est aussi DJ. Tout un programme.

En couple ou célibataire ?

Heureusement, Mischa Barton a une épaule solide sur laquelle pleurer. Alors que la rumeur la voulait séparée de son fils de millionnaire James Abercrombie, la jolie actrice de 34 ans a fait taire les mauvaises langues. Le 7 octobre 2019, elle est apparue au bras de son cher et tendre dans le quartier de Bel-Air à Los Angeles, portant aux pieds une paire de mocassins assortis à ceux de son homme. "Elle l'a quitté il y a quelques semaines et se donne du temps en tant que célibataire, expliquait pourtant un proche. Il s'est avéré que James n'était pas celui que Mischa pensait." Comme quoi...