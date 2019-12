Miss France 2020 : Âge, célibat, chirurgie... Quelles règles pour être Miss ?

Dans quelques heures, nous connaîtrons enfin le visage de celle qui succédera à Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Au cours d'une soirée organisée au Dôme de Marseille, les trente Miss régionales défileront devant un jury d'exception et quinze d'entre elles seront soumises à quelques questions du présentateur Jean-Pierre Foucault.

Si vous vous demandez quelles sont les règles à impérativement respecter pour devenir Miss France, la suite de cet article vous apportera toutes les réponses...

Pour être élue Miss France, il faut être née de sexe féminin, même si, récemment, Sylvie Tellier a émis la possibilité d'accepter les candidates transgenres dans un futur plus ou moins proche. Il faut également être de nationalité française et avoir un âge compris entre 18 et 24 ans à la date du 1er novembre de l'année en cours. La taille est également un critère examiné de près puisqu'il faut impérativement mesurer au minimum 1,70 m. Côté juridique, toutes les jeunes Miss doivent posséder un casier judiciaire vierge.

En tête de la liste des interdits, on retrouve bien évidemment le fait d'avoir posé pour des photos totalement ou partiellement dénudée. Interdiction également de promouvoir des activités érotiques quelles qu'elles soient. Il ne faut pas être tatouée (même si dans les faits certains petits tatouages très discrets sont tolérés), ni piercée. Dans l'idéal, les candidates doivent être célibataires. Elles ne doivent pas être mariées, pacsées, divorcées ou même veuves. Les enfants sont également exclus de l'équation. Tout recours à la chirurgie esthétique est totalement proscrit (seules les chirurgies réparatrices sont acceptées). Pour finir, il est interdit d'avoir associé son écharpe régionale à de la propagande politique ou religieuse.

Si vous réunissez toutes ces conditions, vous pouvez dès aujourd'hui envisager de vous lancer dans l'aventure Miss France 2021 !

Le sacre de Miss France 2020, c'est samedi 14 décembre 2019 à partir de 21h sur TF1 !