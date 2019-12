Miss France 2020 : Miss Centre Val-de-Loire moquée, Sylvie Tellier intervient

Ce week-end, les Français ont élu leur 90e Miss France au Dôme de Marseille. C'est Clémence Botino qui a remporté la prestigieuse couronne et sillonnera les routes du pays pendant un an. Outre la victoire controversée de la jolie Guadeloupéenne, une candidate a marqué les esprits. Il s'agit de Jade Simon-Abadie. Miss Centre Val-de-Loire a véritablement fait le buzz sur la Toile après sa nomination pour intégrer les quinze finalistes. Et pour cause : à l'annonce de son nom la jeune femme a multiplié les grimaces sous l'effet de la surprise, ne semblant alors pas comprendre ce qui lui arrivait.

Mais en dépit des moqueries, Jade Simon-Abadie n'a pas perdu son sens de l'humour. "Quand tu viens pour Miss France et que tu deviens un mème" s'est-elle amusée sur Twitter. Une autodérision à toute épreuve qu'a tenu à saluer Sylvie Tellier. Interrogée à ce sujet par Télé Loisirs, la patronne des Miss a déclaré : "Je suis ravie pour Jade. Les internautes se sont un peu moqués d'elle sur sa réaction mais je trouve ça chouette. Je suis la première à dire : 'Ne cachez pas vos émotions, si vous avez envie de hurler, de crier, faites-le." Elle poursuit en rappelant le contexte intense du concours et la pression à laquelle sont soumises les candidates. "Après tout, vous vous rendez compte de ce qu'elles ressentent ? Tout ce qu'elles ont vécu pendant un mois ? Jade apprend qu'elle est dans le top 15 et elle ne s'y attendait pas. Je trouve ça chouette et je suis ravie pour elle !"

Le naturel de la jeune femme avait d'ailleurs plu à nombre d'internautes. "Vous étiez la plus drôle bravo", "Cette spontanéité, c'est magique", "En plus d'être belle Jade, tu maîtrises le second degré", "Tu es géniale" pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. À défaut d'être élue Miss France, elle est assurément sacrée Miss Twitter.