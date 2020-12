Miss France 2021, Jean-Pierre Foucault connaît Miss Provence : "Je l'ai vue dans son berceau"

La machine s'accélère autour de la prochaine élection Miss France. Attendue le 19 décembre prochain sur TF1, la cérémonie qui devra suivre un protocole très strict mettra en scène les 29 Miss régionales. Elles sont toutes prêtes à succéder à Clémence Botino. Et alors que leurs portraits officiels ont été dévoilés, les pronostics vont bon train. Jean-Pierre Foucault est de son côté déjà certain de sa favorite. Il s'agit bien sûr d'April Benayoum, élue Miss Provence. Une évidence pour l'animateur de 73 ans originaire de Marseille.

D'ailleurs, lors de la conférence de presse consacrée au centenaire de Miss France, il n'a pas caché son désir de voir son Sud natal remporter le concours de beauté, comme chaque année depuis qu'il le présente. "Évidemment ! Évidemment ! Il y a 26 ans que je fais le même pronostic, il y a 26 ans que je me trompe, sauf cette année j'espère !", a-t-il déclaré. Et pour lui de révéler une anecdote inattendue sur la jolie jeune femme de 21 ans qui représente sa chère région : "En tout cas je ne la connais pas... en fait si ! Je l'ai vue dans son berceau il y a deux décennies, j'espère qu'elle va l'emporter !" Jean-Pierre Foucault conclut tout de même sur le sujet en souhaitant "le même bonheur aux 28 autres".

Que la Provence soit victorieuse au concours Miss France ou non, Jean-Pierre Foucault a en tout cas toujours autant de plaisir à être de la partie. "C'est la seule grosse émission avec un direct de 3h et j'ai fait beaucoup beaucoup de directs dans ma vie, je continue avec Miss France, et grâce au direct tout peut arriver. Moi je suis assez excité qu'on me glisse discrètement dans l'oreillette 'elles ne sont pas prêtes, parle une minute'... Donc c'est un vrai plaisir que de s'exercer à ce genre de discipline. En fait c'est mon métier, voilà ce qui me plaît", a-t-il confié. Et malheureusement pour ceux qui aimeraient prendre sa place, il ne semble pas près de la lâcher. "Depuis le temps qu'on annonce que c'est ma dernière de Miss France... Je peux vous dire que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient présenter Miss France, je leur dit 'À la queue comme tout le monde !'"