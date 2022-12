Miss France 2023 : Deux candidates tatouées, des indélébiles à la symbolique très particulière, photos

Ce samedi 17 décembre 2022, c'est l'événement sur TF1. Alors que la finale de la Coupe du monde à laquelle participe l'Équipe de France est attendue dimanche, c'est une tout autre compétition qui se joue : l'élection Miss France ! En effet, après des mois de préparation, les 30 candidates en lice vont enfin pouvoir se défendre. La cérémonie aura lieu dans la salle de spectacle M.A.CH 36 située dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire où a déjà été élue Maëva Coucke en 2018.

Et cette année, il y aura du changement. Les prétendantes au titre que détient encore pour quelques heures Diane Leyre ont notamment eu davantage de liberté au niveau des critères de participation. À son arrivée à la tête de la présidence de la société, Alexia Laroche-Joubert avait par exemple autorisé les jeunes femmes mariées et même mamans à participer au concours. En outre, ce sont les tatouages qui sont désormais acceptés, du moins lespetits. Et parmi toutes les Miss régionales, elles sont deux à en détenir un.