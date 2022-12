Coupe du monde, la France en finale : Christine Bravo folle de joie, elle termine en maillot de bain !

Tellement, tellement formidable et émouvant ce sport qui nous rassemble !

Chose promise, chose due ! Après le premier but de Théo Hernandez dès la cinquièm minute de jeu, la grande copine de Laurent Ruquier s'exécute en vidéo. "But ! Maillot !", s'exclame-t-elle avant de rire. Mais ce n'est pas terminé pour Christine Bravo, qui va avoir le bonheur d'assister au deuxième but des Bleus par l'intermédiaire de Randal Kolo Muani. Elle enfile donc un second maillot de bain pour fêter ça. "Tellement, tellement formidable et émouvant ce sport qui nous rassemble ! Bravo à l'équipe du Maroc, qui a été magnifique. Rendez-vous pour la finale mes chouchous", ajoute-t-elle toute heureuse.