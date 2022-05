Miss France : Problème de robe pour Diane Leyre lors de son premier Festival de Cannes !

Journée compliquée pour la Miss France Diane Leyre ! Afin d'assurer avec élégance sa première montée des marches au prestigieux Festival de Cannes, la protégée de Sylvie Tellier a voulu trouver la perle rare pour le tapis rouge du 26 mai 2022. Or, la jeune femme a eu beau chercher, elle n'a pas trouvé la tenue qu'il lui fallait quelques heures avant son grand moment, de quoi faire monter le stress... Heureusement, elle a fini par dénicher la robe parfaite et a brillé avant la projection du film Les Bonnes Etoiles du Japonais Hirokazu Kore-eda.

En story de son compte Instagram, Diane Leyre a confié à ses followers ses soucis de vêtements peu avant de faire la montée des marches cannoises. "Il est 16h12 et je n'ai pas de robe. Tout ce que j'ai essayé ne va pas... Ça fait mal ! Ce soir, c'est compliqué", commence par dire la gagnante de l'édition 2022 du concours de beauté. Passage incontournable et hautement attendu pour une Miss France, le tapis rouge du Festival de Cannes est incontournable dans la carrière d'une lauréate de la fameuse couronne.

Le dénouement de sa galère de robe est toutefois positif : en quelques instants, la situation s'est décantée. Grâce à une créateur, Ali Karoui, qui lui a conseillé le Red Carpet Showroom, Diane Leyre a pu trouver la robe qu'il lui fallait. En plus d'être sublime, la création qui mise sur la délicatesse de l'organza et un dos lacé est l'oeuvre d'une Ukrainienne qui a bataillé pour finaliser son travail. "C'est exactement" ce qu'elle désirait ! Pour finaliser son look, Miss France a misé sur des bijoux Nour by Jahan. Préparée en moins de dix minutes, la belle Diane fait honneur à son prénom divin.

Lors de ce red carpet à Cannes, le top model Bella Hadid a également fait sensation avec sa robe "trouée" tandis que Marina Foïs a conquis les festivaliers avec sa coupe garçonne et son haut métallique. Une fois dans la salle de projection, tout ce beau monde a pu apprécier la nouvelle oeuvre de celui qui a reçu la Palme d'or pour Une affaire de famille en 2018. Cette fois, il s'empare du phénomène des baby-boxes en Corée, ces coffres sécurisés dévolus au dépôt anonyme de nourrissons. Le cinéaste va-t-il convaincre Vincent Lindon et son jury cette année ?