Miss France : Une maman élue pour la première fois, une "grande étape" franchie !

Pour rappel, le changement de règlement avait été décidé il y a quelques mois, alors que certaines se plaignaient des très nombreuses contraintes à respecter pour devenir Miss France. Une décision entérinée par l'ex-responsable du Comité Miss France, Sylvie Tellier, qui avait cependant exprimé ses doutes sur la possibilité d'être Miss et maman : "J'ai émis quelques réserves par exemple sur l'incompatibilité, à mon sens, entre le planning d'une Miss France et le fait d'être maman avec des enfants, avait-elle expliqué chez Sud Radio le 7 septembre dernier. Je suis maman et je sais à quel point Miss France, dans l'année, fait le tour de France, du monde. Actuellement ça me semble très compliqué mais je ne dis pas que ça ne peut pas évoluer".

D'autres règles ont également changé : aujourd'hui, pour devenir Miss France, il faut uniquement être majeure, de sexe féminin, et mesurer au moins 1,70 m. Les prétendantes tatouées, mariées, mères ou même transgenre sont donc susceptibles d'être élues. Un beau changement !