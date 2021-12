Miss Univers 2021 : Clémence Botino sublime en costume national... un choix très symbolique pour la France !

Quel soulagement, pour Clémence Botino, de pouvoir défiler en toute liberté. Elle a bien failli être privée de spectacle à cause de cette satanée pandémie de Covid-19 ! "A l'heure où j'écris, ça va un peu mieux, expliquait-elle fin novembre. Mais j'ai été dévastée parce que c'est trop. Je suis quelqu'un de positive, déterminée, je travaille très dur et je me donne corps et âme. Les deux dernières années ont été jonchées d'épreuves mais celle-ci est rude. Je suis très fatiguée, j'ai perdu le goût et l'odorat. Tout était en règle : mes vaccins, mes tests... Mais la vie est imprévisible." Il semblerait qu'elle soit, désormais, tirée d'affaire. Elle a retrouvé le sourire et pourrait bien, au passage, obtenir une très jolie place au classement Miss Univers. Pourquoi pas la première ?