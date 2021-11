Panthéonisation de Joséphine Baker : Brigitte et Emmanuel Macron, Albert de Monaco... pour un jour historique

Le cercueil a d'abord remonté la rue Soufflot sur un immense tapis rouge, devant 8 000 spectateurs selon l'Élysée. Après la diffusion de sa plus célèbre chanson: J'ai deux amours, mon pays et Paris, un montage vidéo illustrant la vie de la chanteuse, des scènes parisiennes à son discours pour les droits civiques des Noirs aux côtés de Martin Luther King, a été projeté sur la façade du Panthéon. Le cénotaphe est ensuite entré sous la nef, quarante-six ans après la mort de l'artiste en 1975, au son d'une oeuvre de Pascal Dusapin. Environ un millier d'invités étaient venus lui rendre hommage, ainsi que neuf de ses douze enfants, émus et heureux de cette reconnaissance. Le cénotaphe, couvert du drapeau français, restera toute la nuit dans la nef. Mercredi, au cours d'une cérémonie familiale, il sera installé dans le caveau 13 de la crypte, où se trouve déjà l'écrivain Maurice Genevoix, entré au Panthéon l'an dernier.

Brigitte Macron était présente au Panthéon, tout comme la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, ministre des Sports de la Jeunesse et des Sports, Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale et Gérard Larcher, président du Sénat, Albert de Monaco ou encore Line Renaud . "Je suis très heureux qu'on lui rende hommage par cette cérémonie aujourd'hui et par la cérémonie qu'on a pu faire hier à Monaco", a déclaré Albert de Monaco en direct sur TF1. "Qu'elle soit au Panthéon, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que ça me donne. C'est le remerciement qu'elle mérite", a réagi Line Renaud.