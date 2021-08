Joséphine Baker va entrer au Panthéon !

C'est mérité ! Plus de 45 ans après sa mort, Joséphine Baker va recevoir un prestigieux hommage. Dans son édition du dimanche 22 août 2021, Le Parisien annonce que la célèbre artiste entrera au Panthéon le 30 novembre prochain. Joséphine Baker, née Freda Josephine McDonald en 1906, était une figure éminente de la Résistance et de la lutte antiraciste, mais également une vedette du music-hall. Danseuse, chanteuse, actrice et meneuse de revue, elle avait tous les talents.

"C'est oui !", a dit Emmanuel Macron le mercredi 21 juillet à l'Elysée, selon le quotidien, à l'issue d'un entretien avec un groupe de personnalités venu plaider pour cette initiative, comprenant notamment "le romancier Pascal Bruckner, le chanteur Laurent Voulzy, l'entrepreneuse Jennifer Guesdon, l'essayiste Laurent Kuperman et surtout Brian Bouillon-Baker, un des fils de Joséphine Baker".

Américaine de naissance, elle devient française en 1937, juste après son mariage avec Jean Lion, un courtier, bien plus jeune qu'elle à l'époque. La vie amoureuse de Joséphine Baker a été pour le moins mouvementée, puisqu'elle a été mariée à cinq reprises. Elle aurait également eu de nombreux célèbres amants et amantes, dont Colette et Frida Kahlo.

D'après Le Parisien, la cérémonie aura lieu le 30 novembre, faisant de la célèbre meneuse de revue, née dans le Missouri et enterrée à Monaco, la première femme noire à reposer dans la nécropole laïque. Le dossier en faveur de l'interprète de la célèbre chanson J'ai deux amours avait été examiné une première fois fin juin par l'Elysée, selon Le Parisien. Une pétition en faveur de la panthéonisation de l'artiste, lancée il y a deux ans par Laurent Kupferman, avait rassemblé 38.000 signatures.

"Artiste, première star internationale noire, muse des cubistes, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'Armée française, active aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques aux Etats-Unis d'Amérique et en France aux côtés de la Lica (Ligue internationale contre l'antisémitisme, devenue Licra: Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, ndlr) (...) nous pensons que Joséphine Baker, 1906-1975, a sa place au Panthéon", faisait valoir le texte, rapporté par l'AFP.

Le Panthéon est depuis plus d'un siècle la nécropole laïque des "grands hommes" français, dont la "patrie reconnaissante" veut honorer la mémoire. Cet imposant édifice domine la montagne Sainte-Geneviève, l'une des buttes de Paris, dans le centre de la capitale. Parmi les 80 "panthéonisés" figurent des politiques, des écrivains, des scientifiques, quelques religieux et beaucoup de militaires. Seules cinq femmes y sont actuellement inhumées, dont Simone Veil, la dernière personnalité à l'avoir été, en 2018. Joséphine Baker reposera donc pour l'éternité aux côtés de Marie et Pierre Curie, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Jean Jaurès, Jean Moulin et Émile Zola.