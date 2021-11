Diaporama Panthéonisation de Joséphine Baker : Brigitte et Emmanuel Macron, Albert de Monaco... pour un jour historique

13 / 26

Le cénotaphe de la danseuse et chanteuse française d'origine américaine qui a combattu pour la Résistance française et contre le racisme, Joséphine Baker (1906-1975) entre au Panthéon par la Grande Porte de Paris, France, le 30 novembre 2021. L'icône sera la sixième femme sur 80 personnalités illustres à recevoir l'honneur d'être accueillie au Panthéon. © Eliot Blondet/Pool/Bestimage

The cenotaph of Josephine Baker (1906-1975), covered with the French flag, followed by a female aviator of the Air Force and Space carrying the cushion on which are placed the five decorations of the American-born French dancer and singer who fought in the French Resistance and later battled racism, enters to the French Pantheon through the Great Door in Paris, during a ceremony that celebrates a life "placed under the sign of the quest of freedom and justice" on November 30, 2021. The icon of the Roaring Twenties, born in 1906 in the United States before adopting French nationality, will be only the sixth woman out of 80 illustrious figures to receive the honor of being welcomed into the Pantheon, a grandiose neoclassical building in the heart of Paris, whose pediment proclaims "To the great men, the grateful fatherland.