Mission travaux : Un couple taxé de "cassos" et d'"assisté", il s'explique et répond aux critiques !

M6 diffuse ce mardi 1er février 2022 le tout premier numéro de sa nouvelle émission, Mission travaux, ma maison est un chantier. Un programme porté par Laurent Jacquet, youtubeur-bricoleur à succès qui vient en aide à des familles en situation de détresse après avoir abandonné des travaux de rénovation. Angélique et Christophe sont les premiers participants. Et avant même la diffusion à l'antenne des images, le couple a été la cible de quelques attaques sur les réseaux sociaux. Auprès de Télé Loisirs, la jeune femme témoigne.

Les trentenaires ont fait l'achat d'une belle chaumière en Normandie. Un rêve devenu réalité, ou presque. Au fil du temps, Angélique et Christophe réalisent que la maison n'a rien du foyer qu'ils imaginaient. Et l'aventure tourne même au cauchemar, jusqu'à ce que Laurent Jacquet intervienne avec les caméras de la Six. "Cela a duré un bon mois. Cela a été assez intense, se souvient Angélique. On voit beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux qui disent que ça ne se fait pas de donner des coups de pompe aux gens. Alors que si, c'est ce qu'il nous fallait ! On avait besoin de ça pour se remotiver."

Ca nous a fait du mal

Ces mêmes réseaux sociaux où le couple reçoit "des messages bienveillants en privé"... et "beaucoup de critiques" en commentaires ! "On a reçu des mots très méchants, ça nous a fait du mal, regrette la jeune femme. Quand on voit des gens nous traiter de "cassos" ou d'assistés, c'est horrible. On travaille pour cette maison. On s'est endettés sur vingt-cinq ans pour cette maison, on a dépensé des milliers d'euros avant d'appeler l'émission. C'était notre denier espoir. Sans ça, peut-être que l'on aurait vendu la maison, que l'on se serait séparés..."

Mais le couple est loin de se laisser abattre par les attaques virulentes des internautes. Sa participation à Mission travaux a changé sa vie. Depuis le passage de Laurent Jacquet, "c'est une grosse épine de moins dans le pied parce qu'on ne savait plus du tout par où commencer", précisent-ils. Surtout qu'Angélique et Christophe avaient déjà déboursé une sacré somme en travaux... "Les entreprises auxquelles on avait fait appel ne nous avaient pas bien conseillés. On a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent avant", confient-ils. Aujourd'hui, tout ceci n'est qu'un mauvais et lointain souvenir !