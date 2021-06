Moha La Squale visé par six plaintes : le rappeur mis en examen, 1ere confrontation avec une femme

Le rappeur Moha La Squale a été mis en examen mercredi 16 juin pour "agression sexuelle" et "violences" par conjoint ainsi que pour "séquestration" suite aux accusations de plusieurs femmes, a indiqué à l'AFP une source judiciaire. Le jeune homme de 26 ans était dans le collimateur de la justice depuis septembre 2021. Récemment, il avait tenté un début d'explication de très mauvais goût en réaction au témoignage de l'une de ses victimes supposées.

Moha La Squale, de son vrai nom Mohamed Bellahmed, était l'objet d'une enquête préliminaire depuis septembre et avait été placé en garde à vue lundi 14 juin, selon Le Monde. Au cours de sa garde à vue, selon une source proche du dossier, au moins une confrontation a été organisée avec l'une des plaignantes. Mercredi, le rappeur a été présenté à un magistrat dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le parquet de Paris. "Il a été mis en examen notamment des chefs de violences par conjoint, agression sexuelle par conjoint, menaces de mort par conjoint et séquestrations sur différences victimes", et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué la source judiciaire.

Moha La Squale, nommé aux Victoires de la musique 2019 et qui a connu le succès avec l'album Bendero sorti en 2018, a fait l'objet de six plaintes, selon une source proche du dossier, pour la plupart révélées en septembre 2020. Les trois premières plaignantes étaient présentées comme d'anciennes compagnes, âgées de 23 à 28 ans, du rappeur parisien qui avait juré en avril dernier sur Twitter ne jamais avoir levé la main sur une femme. Une quatrième femme avait porté plainte le 11 septembre et une cinquième le 22 septembre.

"C'est une grande satisfaction pour mes clientes qui vivent depuis des mois sous la pression de cette affaire. Par cette mise en examen, le juge a pleinement constaté l'existence d'indices graves et concordants. Gardons à l'esprit qu'il s'agit seulement d'une première étape", a réagi Thibault Stumm, l'avocat des plaignantes alors que l'avocate du rappeur a gardé le silence.

A noter que, mi-avril, Moha La Squale a été condamné à six mois de détention à domicile sous surveillance électronique dans un autre dossier, pour refus d'obtempérer, outrage et rébellion lors d'un contrôle de police agité l'an dernier à Paris.

Il reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.