Moha la Squale accusé de violences et séquestrations : sa réponse nauséabonde

Avec une audace presque nauséabonde, Moha la Squale a encore "répondu" à sa manière aux nombreuses plaintes de femmes victimes de ses coups. Malgré une mise en examen et le lancement d'une enquête des faits de séquestrations, violences volontaires, agressions sexuelles et menaces de mort. En septembre dernier, plusieurs anciennes compagnes et partenaires détaillaient le niveau de violence auquel elles ont été confrontées.

Anonymement, trois des cinq victimes ayant décidé de porter plainte avaient raconté leur calvaire dans une vidéo pour Konbini. En prenant une infime partie du témoignage d'une d'entre elles, Moha la Squale pensait "rétablir la vérité". En regardant cette vidéo, dans laquelle il ne prend pas la peine de masquer le visage de sa victime, Moha La Squale est en train de filmer une jeune femme qui semble être sa compagne de l'époque. Paniquée, on la voit appeler ses parents et leur dire qu'elle a reçu des coups de pieds de la part du rappeur. On entend d'ailleurs Moha dire : "La menteuse ! (...) Bien sûr que je filme frère".

"La miff Instagram vient de supprimer ma publication parce qu'on voit sûrement le visage de la personne. Y'a R On et ensemble. À bientôt, la prochaine fois je ferais plus attention à mais publication. Le plus important c'est la vérité qui a était rétablie. Partagez-vous la vidéo en Bâle. J'vous aime à bientôt (sic)", assure-t-il sur Instagram plus tard dans la soirée de mardi.