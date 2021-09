Mohamed Cheikh (Top Chef) : Le futur papa dévoile son nouveau projet alléchant...

C'est une histoire qui a débuté il y a désormais onze ans. Mohamed Cheikh et Jérôme Banctel se sont rencontrés lorsque le dernier gagnant de Top Chef est arrivé en tant que serveur auprès du second du chef Alain Senderens. Ils s'étaient notamment retrouvés l'année dernière sur le plateau de Top Chef pour une épreuve de haute-voltige.

Le chef Mohamed Cheikh vient d'annoncer le point d'orgue de leur relation : il dirigera la cuisine du restaurant parisien La Pagode de Cos lors d'une résidence éphémère et exceptionnelle, du 8 octobre au 4 décembre prochain. Un nouveau projet pour le jeune chef qui quittera ainsi les cuisines de Manzili, son excellent restaurant du Jardin des Plantes à Paris, pris d'assaut depuis des mois. Un but atteint pour cet ancien apprenti. "J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer mon invitation dans un des plus beaux hôtels du monde, La Réserve Paris. Cela fait maintenant dix ans presque jour pour jour que j'ai rencontré Jérôme Banctel, le chef dont je vous ai tant parlé dans Top Chef", a remercié le cuisinier sur Instagram le 10 septembre 2021.

"Son invitation à tenir les reines de la cuisine de La Pagode De Cos est pour moi un grand honneur ! J'aurai le plaisir de vous y retrouver du 8 Octobre au 4 Décembre. Jérôme Banctel a fait de la petite étincelle que j'étais une grande flamme...", a poursuivi le gagnant de Top Chef, tout en publiant des photos des deux chefs en cuisine et en salle du restaurant.