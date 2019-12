Mohamed (Koh Lanta) : Ce secret qu'il a caché à la production

En 2005, les téléspectateurs de TF1 ont découvert Mohamed Derraji, dans la saison 5 de Koh-Lanta, tournée en Nouvelle-Calédonie. L'aventurier, qui avait 24 ans à l'époque, est arrivé jusqu'en finale, face à Clémence Castel (gagnante de la saison) et Francis. Et la fin de son aventure n'a pas été simple comme il l'a confié lors d'une interview pour TV Mag.

Mohamed a admis auprès de nos confrères qu'il avait eu beaucoup de mal à se remettre des quarante jours de tournage, notamment à cause d'une maladie qui a débuté lors de l'aventure. "Pendant tout ce temps, vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Il n'y a plus vos proches, plus de confort, plus d'horaires... Il m'avait fallu un bon mois pour m'en remettre. Je n'arrivais plus à dormir dans mon lit parce que j'avais été habitué à m'allonger sur le sol. Du coup, j'ai longtemps dormi par terre chez moi. J'avais perdu 19 kilos, je commençais à tomber malade dans les derniers jours et je l'avais caché à la production pour ne pas me faire sortir. Une fois à Paris, les médecins m'avaient décelé une infection pulmonaire. J'étais revenu bouillant de fièvre mais c'était hors de question de montrer mes faiblesses", a confié Mohamed.

Cela ne l'a pas empêché de participer une nouvelle fois à cette folle aventure, en 2010. Il était en effet au casting du Choc des héros. Malheureusement, il est parti aussi vite qu'il était arrivé. Venu quatre jours après tout le monde dans l'aventure, il n'avait passé que trois petits jours en Nouvelle-Calédonie. "La production avait voulu faire un effet de surprise mais j'avais vraiment été desservi par cette arrivée au bout du quatrième jour. J'avais mal vécu mon aventure dans la mesure où tout le monde avait déjà lié des amitiés et des stratégies. J'étais arrivé comme un outsider qui pouvait mettre à mal cet équilibre et les votes s'étaient logiquement tournés contre moi dès le premier conseil", a-t-il justifié son élimination. Aujourd'hui, Mohamed souhaite prendre sa revanche et a "encore une grosse motivation". Reste à savoir si la production pensera à lui lors de la prochaine édition All Stars.