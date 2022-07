Mon incroyable fiancé : La victime de Laurent Ournac, Adeline, en couple avec un ancien footballeur

Depuis douze ans, Adeline partage donc la vie de Grégory Thil. S'ils ne sont pas passés par la case mariage, les tourtereaux se sont pacsés en 2014 et sont même devenus parents d'un garçon, Alessandro, né en 2016.

Quant à la relation qu'entretiennent Adeline et Laurent Ournac, elle est apparemment inexistante. Celle qui pensait garder contact avec le comédien n'a malheureusement pas réussi après la diffusion du programme : "Dès la fin de l'émission, il est devenu de plus en plus distant. [...] Il voulait lancer sa carrière solo et ne plus être associé à moi ou à l'émission. [...] Autant d'années après, j'ai l'impression qu'il m'en veut de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de le joindre sur son portable, sur Facebook. Il ne m'a jamais répondu", confiait-elle dans les pages de Télé Loisirs. Visiblement, contrairement au camping, leur relation est donc loin d'être un paradis.