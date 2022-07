Mon incroyable fiancé : À quoi ressemble aujourd'hui la vie d'Adeline, piégée par Laurent Ournac ?

Si Laurent Ournac, que l'on retrouve ce lundi 4 juillet dans un nouvel épisode de Camping Paradis (TF1) fait clairement partie du paysage médiatique, il en va autrement de celle qui partageait à l'époque l'affiche de Mon Incroyable Fiancé, programme qui l'a révélé au grand public. En effet, depuis 2005, année où la télé-réalité a rencontré le succès sur TF1, Adeline Toffoli a disparu des radars. Aujourd'hui à quoi ressemble la vie de celle qui s'est fait piéger par Laurent Ournac ?

Si elle a subi les hurlements de Laurent Fortin, alias Laurent Ournac dans les escaliers de la villa cannoise, lieu de tournage de Mon incroyable Fiancé, Adeline Toffoli a réussi à s'en remettre. Victime de de ses pitreries, toujours plus poussives, elle a vécu un véritable enfer avant de disparaître du petit écran, pendant que son "incroyable fiancé" accédait à une réelle notoriété. À 41 ans, Adeline Toffoli a renoncé à ses rêves de comédienne. Elle utilise désormais son deuxième prénom, Angelina, a et a ouvert Celestetic, un cabinet de soins énergétiques à Dijon en 2018, après avoir eu sa formation en 2011. "Je travaille sur le recentrage énergétique. Cela permet de soulager certains maux du corps ou d'améliorer un état émotionnel fragile. La finalité est de rendre les gens mieux dans leur peau tout simplement", a-t-elle fait savoir à Purepeople.

Ses relations avec Laurent Ournac se sont détériorées

Débarrassée de cet incroyable et lourdingue fiancé, elle partage sa vie avec le footballeur Grégory Thil, attaquant au Jura Sud Foot, avec qui elle s'est pacsée en 2014. Ils sont les parents d'un petit Alessandro, âgé de 6 ans. Quant à ses relations avec Laurent Ournac, elles ne sont pas au beau fixe. En effet, Adeline Toffoli et l'interprète de Tom Delorme dans Camping Paradis n'ont plus de contact depuis de nombreuses années. Et les choses entre eux ne se sont pas très bien fini. En 2014, la jeune femme se confiait à ce sujet à Télé-Loisirs. "Dès la fin de l'émission, il est devenu de plus en plus distant. Il développait déjà le projet de série de Camping Paradis. Il voulait lancer sa carrière solo et ne plus être associé à moi ou à l'émission. Mais j'estime qu'il ne l'a pas fait tout seul, cette émission. J'étais là aussi", avait alors regretté celle qui avait des envies de comédie.