Laurent Ournac a-t-il gardé contact avec Adeline après Mon incroyable fiancé ?

Depuis 2006, Laurent Ournac incarne le sympathique Tom Delorme dans Camping Paradis. Une série qui connaît un beau succès d'audience sur TF1. Il a aussi eu le plaisir de participer à Danse avec les stars en 2013, puis de présenter l'émission en 2015 et 2016. Autant de beaux projets qui ont notamment été concrétisés grâce à sa participation à Mon incroyable fiancé.

En 2005, la première chaîne a diffusé la première saison de cette télé-réalité hilarante au cours de laquelle une jeune femme prénommée Adeline a accepté de faire croire à sa famille qu'elle allait se marier. Mais elle ignorait que Laurent Ournac et ses proches étaient des comédiens prêts à lui mener la vie dure. Une fois la révélation faite, c'était donc un immense soulagement pour la belle blonde. On aurait pu croire que le duo serait resté en contact après l'émission. Mais il n'en est rien.

En 2014, celle qui se fait aujourd'hui appeler Angelina (son deuxième prénom) a accordé une interview à Télé Loisirs. Et elle n'a pas caché qu'elle était en colère contre le comédien. "Dès la fin de l'émission, il est devenu de plus en plus distant. Il développait déjà le projet de série de Camping Paradis. Il voulait lancer sa carrière solo et ne plus être associé à moi ou à l'émission. Mais j'estime qu'il ne l'a pas fait tout seul, cette émission. J'étais là aussi", s'était-elle indignée.

Elle n'a donc pas caché qu'elle était déçu par le comportement de Laurent Ournac car elle pensait réellement qu'ils deviendraient amis. "Il a réussi, tant mieux. Je suis contente pour lui. Après, je ne vois pas pourquoi il a besoin de me dénigrer dans certaines interviews. De dire : 'Moi, j'ai fait 10 millions de téléspectateurs sur TF1'. J'étais là aussi. Je pensais qu'on était un duo. Finalement c'était chacun pour soi. Autant d'années après, j'ai l'impression qu'il m'en veut de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de le joindre sur son portable, sur Facebook. Il ne m'a jamais répondu", avait-elle poursuivi. "On s'est perdus de vue et on s'est même quittés un peu en froid. Moi, j'ai eu la chance d'être soutenu par TF1 quand le programme s'est arrêté", avait de son côté expliqué Laurent Ournac auprès de Télé Star.

Une vie loin des caméras pour Adeline

Quoi qu'il en soit, tous deux sont comblés aujourd'hui. En plus d'avoir réalisé son rêve de devenir acteur, Laurent Ournac a réalisé celui de fonder une famille avec sa belle Ludivine. Tous deux sont les heureux parents de Capucine (8 ans) et Léon (1 an). Et en 2018, Adeline confiait à Purepeople qu'elle filait le parfait amour avec le footballeur Grégory Thil, attaquant au Jura Sud Foot, depuis neuf ans et qu'ils étaient pacsés. De leurs amours est né en 2015 un adorable petit garçon prénommé Alessandro. En plus d'avoir assuré qu'elle n'était toujours pas en contact avec son ex-acolyte de Mon incroyable fiancé, elle avait révélé qu'elle avait ouvert à Dijon un centre de soins esthétiques innovants baptisé Celestetic.