Mondiaux d'athlétisme : un caméraman s'invite sur la piste et gêne les coureurs ! (VIDEO)

Imaginez que vous participiez à l'une des courses les plus importantes de votre vie et sur la piste, face à vous, se dresse un caméraman étourdi qui n'a même pas vu qu'il était en train de perturber des dizaines de sportifs... C'est exactement ce qui s'est passé ce lundi 18 juillet au soir du côté d'Eugene (Oregon) aux États-Unis, où se déroulent les Championnats du monde d'athlétisme en ce moment. L'occasion pour les stars de montrer ce qu'elles ont dans le ventre, à l'image de Marcell Jacobs, un an après ses Jeux olympiques remarquables du côté de Tokyo.

Parmi les courses les plus attendues hier soir, la finale homme du 3.000 m steeple figurait en bonne place. Une épreuve d'une difficulté extrême où les coureurs doivent passer au-dessus de haies avant d'atterrir dans un bassin d'eau et qui demande une concentration extrême. Hier soir, sur la piste du Hayward Field, les coureurs ont eu une bien drôle de surprise en arrivant dans la ligne droite puisqu'ils ont trouvé face à eux un caméraman, planté au milieu de la piste, concentré à prendre des images de la compétition.

Dos aux athlètes, l'homme en question ne s'est même pas rendu compte qu'il gênait les coureurs qui ont été obligés de l'esquiver en arrivant à sa hauteur. Malgré les hurlements de la foule qui a tenté d'avertir le caméraman qu'il était en train de perturber les athlètes, rien n'y a fait et plusieurs d'entre eux sont passés à quelques centimètres de lui. Une histoire qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, mais dont le Français Soufiane El-Bakkali, treizième de la course, n'a pas fait toute une histoire. "Par chance, le caméraman n'a pas bougé, il a dû comprendre qu'on arrivait et le mieux dans ces moments-là, est effectivement de ne pas bouger. C'est un fait de course comme il peut y en avoir. On a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de chute, on a réussi à l'éviter", explique-t-il dans des propos rapportés par Le Parisien.