Monica Bellucci : Décolleté très sensuel pour la beauté éternelle

À presque 55 ans, Monica Bellucci s'offre la couverture du magazine Vanity Fair version italienne. Des images qui démontrent que les années n'ont aucun impact sur sa beauté méditerranéenne sensuelle et ensorcelante. En maillot de bain de la célèbre maison Dolce & Gabbana, l'actrice pose et se dévoile toujours plus séduisante et charmeuse. Une longue chevelure noire de jais et un regard noisette à la fois intense et troublant, la maman de Deva (14 ans) et Léonie (9 ans) se révèle douce et espiègle face à l'objectif du photographe Thiemo Sander. En couverture, elle confie : "Plus le temps passe, plus je sens que le meilleur est encore à venir".

Célibataire depuis peu, la James Bond Girl de 007 Spectre expliquait s'être séparée en juillet 2019 de son compagnon de 37 ans, l'artiste Nicolas Lefebvre. Elle déclarait dans un magazine italien : "Notre vol ensemble continue désormais sur une autre piste, qui est celle d'une amitié pour la vie. Bien évidemment, nous continuerons à aller ensemble à des expositions ou au restaurant : comme ami." Mais, est-ce vraiment possible pour un homme d'être "ami" avec une femme comme Monica ?