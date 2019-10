Monica Bellucci et Alessandra Martines lancent Stéphane Bern en beauté

"L'envie me taraudait depuis longtemps de remonter sur les planches du théâtre", fait savoir Stéphane Bern sur site du Théâtre Montparnasse, se remémorant sa première expérience remontant à 2004 à 2005 "avec la pièce de Jean-Marie Chevret, Numéro Complémentaire aux côtés, notamment, de Francis Perrin et Isabelle de Botton". Cette envie, l'animateur de 55 ans l'assouvit finalement en montant sur scène avec un nouveau spectacle baptisé Vous n'aurez pas le dernier mot, mis en scène par Jérémie Lippmann.

Pour sa grande première qui s'est déroulée le 14 octobre 2019, Stéphane Bern était très bien entouré. Le passionné d'histoire a vécu le lancement de cette nouvelle aventure entouré de Monica Bellucci, sublime avec sa nouvelle coupe de cheveux, mais également avec l'actrice Alessandra Martines connue pour la série télévisée La Caverne de la Rose d'or diffusée dans les années 90. Stéphane Bern a également pu compter sur la présence de la productrice et animatrice radio Eve Ruggieri, venue avec son compagnon Rachid Khimoune, sur celle du Premier Ministre du Luxembourg Xavier Bettel ou encore sur celle du ministre de la Culture Franck Riester.

Libéré des contraintes liées à ses activités audiovisuelles, Stéphane Bern a été séduit par le texte "à la fois profond et léger" de Diane Ducret "s'intéressant aux personnages de notre Histoire et de la Littérature pour s'attacher à leur sortie de scène, à leurs derniers mots". "Immédiatement j'ai été séduit par le propos car rien n'est plus humain que la fin des figures illustres et tutélaires", explique-t-il toujours sur le site du Théâtre Montparnasse. "Ce seul-en-scène rassemble tout ce que j'aime, la légèreté du bel esprit et la profondeur philosophique d'une interrogation existentielle qui nous est commune", s'enthousiasme-t-il. Un enthousiasme on ne peut plus communicatif !

Stéphane Bern se produit dans Vous n'aurez pas le dernier mot tous les lundis à 20h, les mercredis, jeudis et vendredis à 19h et les dimanches à 18h.