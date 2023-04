Monica Bellucci sublime en look garçonne : elle porte la cravate à merveille, avant-première à New York

Elle a dernièrement fait des merveilles au théâtre, dans la peau de la cantatrice grecque Maria Callas. Monica Bellucci est, aujourd'hui, de retour au cinéma, dans Mafia Mamma. Si la date de sortie française est encore inconnue, les spectateurs retrouveront la sublime comédienne d'ici peu - "prochainement", selon le site Allociné - dans cette comédie policière signée Catherine Hardwicke. Et en attendant, quelques veinards ont pu découvrir le long-métrage, et ses multiples péripéties, en Amérique, à New York, à l'occasion d'une avant-première exclusive.

Le 11 avril 2023, Monica Bellucci s'est effectivement rendue dans la Grosse Pomme pour défendre son tout dernier projet. Elle a retrouvé, le soir de l'avant-première, la réalisatrice Catherine Hardwicke, mais aussi l'autre tête d'affiche de Mafia Mamma, la génialissime Toni Collette. Alfonso Perugini, Francesco Mastroianni, Giulio Corso, qui sont également au cast, étaient aussi présents, tout comme Gia Giudice, Teresa Giudice, Lindsey Coffey, Alysia Reiner - connue notamment pour le rôle de Natalie "Fig" Figueroa dans la série Netflix Orange is the new black - ou encore Sophia Nomvete.

Monica Bellucci de nouveau en couple

Le film Mafia Mamma raconte l'histoire d'une Américaine qui hérite, par surprise, de l'empire mafieux de son grand-père. Si elle a eu l'occasion de serrer Toni Collette dans ses bras, Monica Bellucci n'était pas accompagnée de son cher et tendre. Hé oui, la comédienne n'est, officiellement, plus célibataire. Le 23 février 2023, le magazine Paris Match a dévoilé que la belle Italienne était en couple avec le réalisateur Tim Burton - L'étrange Noël de Monsieur Jack, Beetlejuice, Mercredi. Cette idylle aurait démarré à Lyon à l'automne dernier, alors qu'ils étaient tous deux invités à participer au Festival Lumière. Il était l'invité d'honneur de l'évènement, avait eu droit à un prix récompensant l'ensemble de sa carrière, remis par Monica... et avait subtilisé son coeur au passage.