Monica Bellucci et Tim Burton en couple : nouvelle étape très symbolique dans leur idylle !

Par David Contreras Rédacteur Addict aux séries sur les vampires et les zombies, il connaît tout sur vos stars préférées, avec une petite préférence pour ce qui se passe outre-Atlantique. S’il a le sang chaud des Espagnols, il garde tout de même son humour bien français et ne recule jamais devant un jeu de mot bien senti.

16 photos

C'est le couple du moment et on n'a certainement pas fini d'entendre parler d'eux. Depuis quelques mois, Monica Bellucci et Tim Burton forment un duo amoureux et d'après les informations dévoilées par "Closer" ce 24 mars, ils seraient prêts à franchir une étape importante dans leur relation.