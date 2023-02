Monica Bellucci clame tout son amour à sa fille Deva : beauté fatale au défilé Dolce & Gabbana, à seulement 18 ans

Chez les Bellucci/Cassel, les univers professionnels se mélangent. Monica Bellucci et Vincent Cassel sont acteurs mais également mannequins. Si le cinéma et la télévision n'ont pas encore attiré leurs deux filles, l'une d'elles commence sérieusement à se démarquer dans l'univers de la mode. Son nom ? Deva. A tout juste 18 ans, la jeune femme, copie conforme de sa maman, s'est fait une sacrée place dans la grande famille du style. Pour preuve, elle est devenue égérie d'un parfum Dolce & Gabbana et défile pour les plus grands.

En ce moment-même a lieu la Fashion Week de Milan en Italie. Qui mieux que Deva Cassel, aux origines italiennes du côté de sa célèbre maman, pour porter la nouvelle collection Dolce & Gabbana dans cette capitale de la mode ? La jeune femme a défilé dans une magnifique robe noire façon corset, moulante et transparente. Une allure de femme fatale accomplie que Monica Bellucci n'a pu que constater.

L'actrice de 58 ans, et nouvelle compagne de Tim Burton, n'avait d'yeux que pour elle, tout comme Kim Kardashian également présente à l'événement, qui a d'ailleurs fait sensation. Pour preuve, elle a partagé les images de Deva marchant d'un pas assuré vers le bout du catwalk dans sa story Instagram (voir le diaporama.) Trois petits coeurs estampillés "I Love You" accompagnent la vidéo. Même chose du côté des posts du mannequin. Deva a dévoilé des images de sa participation au défilé sous toutes les coutures, des images que sa mère a adorées étant donné les coeurs rouges qu'elle a accolés dans les commentaires.