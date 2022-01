Mort d'Helen McCrory (Harry Potter) : hommage ému de son mari Damian Lewis devant leurs enfants

L'actrice Helen McCrory est morte le 16 avril 2021, emportée à seulement 52 ans par un cancer du sein. La star, bien connue des fans de la saga Harry Potter dans laquelle elle incarnait le personnage de Narcissa Malefoy, laissait derrière elle un clan éploré composé de deux enfants et de son mari le comédien Damian Lewis. Ce dernier vient de lui rendre un bel hommage.

Après l'annonce du décès de sa femme, l'acteur avait publié un touchant message dans lequel il saluait sa mémoire et son talent. Le mardi 25 janvier 2022, Damian Lewis a de nouveau mis en avant "la parfaite Helen" en prenant publiquement la parole pour la première fois. Il participait à une soirée de poésie au Royal National Theatre de Londres, devant 900 personnes. A cette occasion, il a récité un passage de Everything is going to be All Right, un texte écrit par le poète irlandais Derek Mahon. "Cette soirée lui est dédiée et c'est parfait comme cela car Helen adorait le National Theatre. S'il y avait bien quelqu'un à qui l'on aurait pas volé la vedette c'était Helen McCrory", a-t-il clamé, sous les yeux de leurs enfants Manon (15 ans) et Gulliver (14 ans).

Lors de cette soirée - qui était aussi l'occasion de lancer le livre A Poet for Every Day of the Year (d'Allie Byrne Esiri), une vidéo d'Helen McCrory a également été diffusée, dans laquelle on pouvait l'entendre réciter de la poésie. Une précédente performance filmée durant laquelle elle récitait Wild Geese de Mary Oliver. Un moment très émouvant pendant lequel son mari Damian Lewis était repéré les yeux fermés, s'imprégnant de sa voix. Une standing ovation a alors éclaté à la fin de la diffusion.