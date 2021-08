Mort d'Una Stubbs, l'actrice star de Sherlock, à 84 ans

C'est un visage bien connu du petit écran. Una Stubbs a participé à près d'une trentaine de séries en Angleterre au cours de sa longue et riche carrière. S'il ne fallait retenir qu'un seul rôle, ce serait celui de la logeuse de Sherlock Holmes, Mme Hudson, dans la série culte, Sherlock. Un rôle qu'elle a tenu pendant sept ans et 13 épisodes, jouant notamment aux côtés de Benedict Cumberbatch. C'est l'agent de l'actrice qui a appris la nouvelle à la BBC , indiquant qu'elle souffrait d'une maladie depuis plusieurs mois maintenant. Née en Angleterre en 1937, elle s'est éteinte jeudi 12 août du côté d'Edimbourg, en Écosse.

Aimée par ses pairs, le créateur de Sherlock a tenu à lui rendre un dernier hommage sur Instagram. "La plus belle des lumières de Baker Street (ndlr : rue où habite Sherlock Holmes) s'est éteinte. Quelle femme, quel talent, quelle star, et probablement la personne la plus gentille, sympathique et marrant que vous pourriez rencontrer", écrit-il, avant de conclure en indiquant qu'Una Stubbs était "le coeur et l'âme irremplaçable de Sherlock".