Mort d'Yves Rénier : ce coup de fil quelques heures avant sa mort qui a bouleversé Jean-Luc Reichmann

Le 24 avril 2021 fut un triste jour, celui de la mort d'Yves Rénier. C'est son épouse Karin qui avait annoncé la mauvaise nouvelle à l'AFP. La disparition de l'acteur à l'âge de 78 ans a bouleversé le monde du cinéma mais aussi du petit écran. À commencer par Jean-Luc Reichmann , qui a donné la réplique au regretté comédien dans Léo Matteï, brigade des mineurs, à l'antenne de TF1. Dans les colonnes de Télé 7 Jours, l'animateur des 12 Coups de midi se souvient des derniers mots d'Yves Rénier à son égard, par téléphone...

La mort de la star restera à tout jamais douloureuse pour Jean-Luc Reichmann. Surtout qu'avant de s'en aller, Yves Rénier lui a adressé un dernier message qu'il garde désormais précieusement. "Quelques heures plus tôt, il m'a laissé un message, avec sa voix, comme ça, très grave : 'T'as encore cartonné, papa...' Un message que je garderai toujours sur mon répondeur, pour me rappeler de sa voix", raconte-t-il auprès de nos confrères.

L'animateur mais aussi acteur de 61 ans poursuit et rend un bel hommage à Yves Rénier : "J'avais beaucoup de respect pour ce qu'il représentait. Ça a été un honneur, pour moi, qu'il joue dans Léo Matteï, car il n'acceptait plus de rôles. Son plaisir, il le trouvait désormais dans la réalisation, à composer l'image, à structurer les histoires. Notre complicité a été d'autant plus merveilleuse qu'il ne laissait pas entrer n'importe qui dans sa bulle. J'ai été très touché quand son épouse m'a remercié de lui avoir offert ce dernier rôle."

Rappelons qu'à l'annonce de la mort de l'acteur, Jean-Luc Reichmann avait partagé sa peine sur les réseaux sociaux. Via Twitter, il avait partagé une photo de lui accompagné d'Yves Rénier. "Yves... Dis-moi que ce n'est pas possible. On était encore hier au téléphone. Je t'embrasse comme je t'aime", avait-il écrit en légende.

Les deux hommes se connaissaient depuis de longues années maintenant. Ils ont tous les deux marqué les téléspectateurs de TF1. L'un à la présentation de jeux puis dans le rôle principal de Léo Matteï, brigade des mineurs. L'autre comme personnage phare de la série policière à succès Commissaire Moulin, diffusée sur la Une de 1976 à 2008.

L'interview de Jean-Luc Reichmann est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, actuellement en kiosques.