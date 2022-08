Mort Daniel Levi : Témoignage rarissime et poignant de son fils Abel pour un jour important

La mort d'un papa, on ne s'en remet jamais... Et ce n'est pas Abel Levi qui va dire le contraire : le jeune homme, qui a suivi les pas de son père Daniel Levi dans la musique, a perdu le sien le 6 août dernier après de nombreuses années d'une longue bataille contre un cancer. Et 20 jours plus tard, une date le lui rappelle : ce 26 août 2022, le chanteur aurait fêté ses 61 ans. L'occasion rêvée pour son fils de lui offrir un magnifique hommage.

Sur son compte Instagram, le jeune homme, marié depuis mars à une certaine Sarah, s'est en effet exprimé pour la première fois depuis la mort du chanteur des Dix Commandements, avec un message très touchant. "Tu aurais eu 61 ans aujourd'hui. Continue à veiller sur nous de là haut. Je remercie tous les jours Hachem de m'avoir donné un père aussi exceptionnel que toi. Je t'aime et t'aimerais jusqu'à la fin de mes jours. Bon anniversaire Papa je sais qu'on se reverra pour souffler tes bougies ensemble. Tu me manques déjà beaucoup trop", a-t-il écrit, émouvant, sous une photo du père et du fils réunis.