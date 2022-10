Mort de Bernard Tapie : Vibrant hommage de son petit-fils Louis, qui lui ressemble, pour ce triste anniversaire

Le 3 octobre 2021, il y a un an déjà,Bernard Tapie - figure importante de la politique et du sport français - décédait des suites d'un long cancer de l'estomac et de l'oesophage qui s'était généralisé. Sur Instagram, son petit-fils Louis, qui lui ressemble assez nettement, lui a rendu hommage par le biais d'un tendre message accompagné d'un cliché du défunt.

"Il y a un an aujourd'hui, je te dis au revoir une dernière fois. Depuis là-haut, je sais que tu nous protèges", écrit son petit-fils. "Tous les jours, tu nous pousses à surpasser nos limites. Et pour ça, je te dis encore merci. Nos esprits sont avec toi aujourd'hui et pour toujours. Je t'aime", a-t-il écrit. "Tout mon soutien, 1an déjà il nous manque trop. Tout mon soutien à toute votre famille. Il sera toujours dans notre coeur", a notamment réagi l'un de ses fans dans les commentaires, pris par l'émotion.