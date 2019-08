Mort de Bjorg Lambrecht : sa compagne, effondrée, lui rend hommage

Le monde du sport est en deuil. Lundi 5 août 2019, le cycliste belge Bjorg Lambrecht est décédé en pleine course lors du Tour de Pologne. Agé de 22 ans, il laisse derrière lui de nombreux kilomètres parcourus avec gloire, un avenir qui s'annonçait sous les meilleurs auspices, mais aussi et surtout une famille, les membres de son équipe Lotto-Soudal et sa compagne - de deux ans sa cadette -, une certaine Carmina Clipea. "Depuis sa mort, j'ai déjà pensé à plusieurs reprises : Bjorg est simplement parti faire un tour à vélo, explique-t-elle au journal Laatste Nieuws. Et puis je réalise qu'il ne reviendra pas." Sur Instagram, la jeune femme avait déjà exprimé toute sa peine en apprenant la nouvelle, regrettant d'avoir "perdu [son] âme soeur" et constatant "l'immense vide [qu'il a] laissé en elle".

Le couple avait pourtant de jolis projets à réaliser dans les jours prochains. Après la fin de la compétition - programmée le vendredi 9 août -, Bjorg Lambrecht avait prévu d'amener sa douce en voyage en Espagne. "C'était pour son stage en altitude, se souvient-elle. Mais il comptait nous consacrer du temps là-bas. Ça aurait été parfait, à quelques jours du départ de la Vuelta. À la place, je dois aller au funérarium." Dans sa ville d'origine, Knesselare, dans le nord-ouest de la Belgique, des registres de condoléances trônent désormais en son honneur.

La troisième étape du Tour de Pologne aura été fatale au jeune sportif, qui était déjà considéré comme "le nouveau visage du cyclisme belge". Bjorg Lambrecht a chuté près du 48e kilomètre de l'épreuve, entre Chorzow et Zabrze, au niveau d'une descente que Czeslaw Lang, le directeur de la course, décrit comme "une descente où l'on n'atteint pas une grande vitesse, sur une route droite et large". Ayant heurté une structure en béton, le sportif n'était pas en état d'être transporté pour lui assurer les meilleurs soins. "L'activité du coeur a repris, mais hélas il est décédé" conclut Czeslaw Lang. Toutes nos condoléances à la famille...