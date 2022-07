Mort de Charlotte Valandrey : Cet "acteur illustre" qui l'a humiliée, révélations

Charlotte Valandrey est morte mercredi 13 juillet 2022 à l'âge de 53 ans à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Depuis l'annonce de sa mort, de nombreux hommages sont rendus à l'ex-actrice de Rouge Baiser notamment de la part de l'équipe de Demain nous appartient sur TF1. Série dans laquelle elle a joué le personnage de Laurence Moiret de 2017 à 2019. "C'est avec une profonde tristesse que nous venons d'apprendre le décès de l'actrice Charlotte Valandrey. Toute la famille Demain Nous Appartient et Newen Studios est en deuil et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches", avaient écrit les équipes de Demain nous appartient sur Instagram, dès l'annonce de sa mort.

Vendredi 15 juillet, c'est l'actrice et amie proche de Charlotte Valandrey, Gwendoline Hamon qui a rendu un vibrant hommage à sa soeur de coeur sur Instagram. Elles avaient joué dans la pièce de théâtre Roméo et Jeannette en janvier 1993. Charlotte Valandrey avait alors 24 ans. "Nous étions soeurs et amoureuses du même homme. Charlotte, ultra déterminée, ultra sensible, ultra vivante (...) Nous parlions beaucoup, c'était encore le temps de ton secret que tu gardais avec courage et dignité alors que tu étais si petite encore (...) Tu m'avais raconté ta maman, nous étions passées la voir lors de notre tournée, tes déceptions, tes douleurs et cet acteur illustre qui t'avait humiliée parce que tu avais refusé ses avances. Je l'ai toujours détesté depuis cette révélation (...) Tu as mon admiration Charlotte, ton optimisme et ta spontanéité resteront gravés. Ta fille peut être fière, je l'embrasse très tendrement", a longuement écrit l'ex-compagne de Frédéric Diefenthal sur Instagram.