Mort de Charlotte Valandrey : Jean-Luc Reichmann, Faustine Bollaert, Ariane Séguillon... pluie d'hommages

Charlotte Valandrey a été combative jusqu'au bout. Mais elle n'a malheureusement pas gagné sa bataille. L'actrice de Demain nous appartient et Cordier, juge et flic est morte le 13 juillet 2022, à l'âge de 53 ans. Elle laisse ainsi ses proches, parmi lesquels sa fille Tara (22 ans, issue de son ancienne union avec Arthur Lecaisne), dans une immense tristesse. Le monde de la télévision est aussi en deuil, pour preuve, nombreuses sont les personnalité à lui avoir rendu un bel hommage.

Sandrine Quétier a tenu à faire part de sa tristesse sur Instagram, en postant une photo en noir et blanc de Charlotte Valandrey. "Au revoir Charlotte", a-t-elle écrit, en ajoutant des emojis représentant des coeurs et des mains jointes. Valérie Trierweiler, a de son côté posté : "Bouleversée par la disparition de Charlotte Valandrey. Je l'avais aimée comme une petite soeur, admirée comme une grande. Je n'oublierai jamais notre voyage en Inde pour Action contre la faim en janvier 2014. Sa présence m'avait été précieuse. Nous avions fait d'autres actions ensemble. Elle était pleine de générosité, voulait être utile, toujours tournée vers les autres. Nous avions échangé alors que son troisième coeur, comme elle disait, venait d'arriver. Elle était pleine d'espérance. Je pense à sa fille Tara et à sa famille. RIP."

Faustine Bollaert a eu l'honneur de la recevoir récemment, sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, pour parler de son combat contre le VIH, qu'elle a contracté à l'âge de 17 ans et dont les traitements lui ont valu une première greffe cardiaque, en 2003. Elle a ainsi salué le fait qu'elle a été l'une des premières à parler de cette maladie à la télévision et qu'elle s'est "battue courageusement contre la maladie en affichant ce sourire franc et en poursuivant sa jolie carrière de comédienne". Son ancienne partenaire de jeu dans Demain nous appartient Ariane Séguillon a aussi tenu à lui adresser ces quelque mots : "Ma @charlotte_valandrey_officiel j'ai beaucoup de peine. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ta force. Repose en paix ma Jolie. Énorme pensée pour Tara." Et, le compte officiel de la série a précisé que ce jeudi 14 juillet, l'épisode lui serait dédié.

Jean-Luc Reichmann a pour sa part eu le bonheur de tourner au côté de Charlotte Valandrey pout Léo Mattei. "Je viens d'apprendre avec énormément de peine la disparition de Charlotte Valandrey. Discrète, professionnelle tellement humble et humaine. Toutes les équipes de Léo Matteï se joignent à moi pour accompagner sa famille dans ces moments douloureux et si difficiles", a-t-il écrit en légende d'une photo de tournage.

Jean-Michel Tinivelli, Gwendoline Hamon, Nikos Aliagas, Linda Hardy ou encore Rachida Dati ont aussi tenu à lui adresser un message.