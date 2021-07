Mort de Daniel Mickelson à 23 ans : Paris Hilton, Kaia Gerber... émues par sa mystérieuse disparition

Fidèle ami, grand amoureux, Daniel Mickelson partageait sa vie avec une jeune femme nommée Maddie Haley. Elle a aussi souhaité exprimer son désarroi en ligne, en son honneur. "Je ne veux pas que ce soit réel, explique-t-elle. Les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressens en ce moment. La nuit dernière, j'ai perdu mon meilleur ami de l'univers. On dirait que mon coeur a été arraché de ma poitrine. Daniel, tu était la personne la plus gentille que j'ai rencontrée. Tu illuminais toutes les pièces avec ton sourire et tu rendais tout le monde heureux. Il n'y a pas eu un jour durant lequel tu ne m'as pas fait me sentir spéciale et aimée." Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Daniel Mickelson...