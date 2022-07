Mort de Frank Geney : révélation étonnante sur son enterrement et ses exs, "c'était un peu gênant"

C'était en juillet 2013, il y a tout juste 9 ans. Frank Geney, connu pour avoir joué dans la série Le Groupe, est mort brutalement à l'âge de 34 ans. Le comédien avait été victime d'un arrêt cardiaque. Bien des années plus tard, Sandra Lou, qui lui donnait la réplique dans le feuilleton, livre quelques souvenirs de l'époque dans le podcast Sériconique, de Télé 7 Jours.

La starlette désormais âgée de 41 ans a eu du mal à croire en la disparition de Frank Geney. "Ça a été terrible", confie-t-elle. Et d'évoquer les circonstances de la mort de son ami et camarade de tournage : "On ne s'attend jamais à perdre quelqu'un de jeune, déjà. Et ça a cassé un peu la bande de six. On n'est plus que cinq. Et surtout, c'est terrible ce que je vais dire, mais on s'est demandé 'Ok, qui sera le prochain ?' On sait que, fatalement, ça va arriver à un moment donné. Et on sait que chacun, on ira à l'enterrement de l'un ou de l'autre. Parce qu'on est tellement proches les uns des autres qu'on ira."

D'ailleurs, elle s'est rendue une semaine après le drame aux obsèques de Frank Geney, au même titre que d'autres proches du défunt. Durant ce moment où tous devaient faire leurs adieux à l'acteur, Sandra Lou se souvient d'une scène pour le moins épique. "Il y avait tout un rang avec toutes ses exs qui étaient là, déclare-t-elle. Il y avait en oignon pleins de petites nanas qu'on connaissait et qui se regardaient toutes en mode 'Ah, toi aussi ?' C'était un peu gênant, mais au final, les parents ont tourné ça à la rigolade..."

De quoi détendre l'atmosphère, surtout que tous étaient bouleversés par le décès brutal de Frank Geney. Sandra Lou se rappelle même la manière dont elle a appris la mort de la star : c'est Jérémy Michalak qui avait été chargé de lui annoncer la mauvaise nouvelle. "J'ai cru qu'il me faisait une énième vanne, parce qu'il était vraiment très chiant avec ses blagues de merde, confie-elle. Très vite, j'ai compris que non. Car il a été très ému et s'est mis à pleurer. Et ça a été dur parce que c'est accidentel et radical. Et puis c'est trop jeune, beaucoup trop jeune." Triste vérité...