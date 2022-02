Mort de Gaspard Ulliel : ces deux acteurs qui pourraient le remplacer pour son projet en suspens

Décédé le 19 janvier dernier lors de vacances à la montagne, Gaspard Ulliel a laissé le monde du cinéma bien orphelin. Acteur depuis son adolescence, l'homme de 37 ans a tenu plusieurs rôles marquants et a d'ailleurs décroché deux César au cours de sa carrière. Et l'année 2022 aurait dû lui sourire avec un film qui sortira sur les écrans ces prochains mois et une série Marvel prévue en mars.

Il avait également plusieurs projets en cours dont une série, Tikkoun, réalisée par Xavier Giannoli pour Canal+. Accompagné de Ramzy Bédia et Vincent Lindon (qui étaient présents à ses obsèques), il en était, selon le magazine Closer, aux prémices du tournage, sur lequel il n'avait fait que quelques jours. Impossible donc, pour le réalisateur, de garder ces images : Gaspard Ulliel va être remplacé par un autre acteur pour que le projet aille à son terme.

Mais qui ? C'est toute la question qui se pose depuis deux semaines, alors que les acteurs sont tous encore très choqués de cet accident. Selon les informations obtenues par le magazine Closer, deux hommes auraient été approchés, Pierre Niney et Benjamin Voisin. Le premier, très populaire avec ses rôles dans Comme des Frères, Boite Noire ou Five, avait notamment interprété le même rôle que Gaspard Ulliel, Yves Saint Laurent, dans un projet concurrent sorti la même année et réalisé par Jalil Lespert.

Toutefois, loin d'être en compétition, ils avaient répété le respect qu'ils avaient l'un pour l'autre. Pierre Niney avait même, le soir de la cérémonie des César, eu un mot pour Gaspard Ulliel, expliquant que l'amour commun de leur art et de leur personnage était "la meilleure réponse à ceux qui avaient voulu les opposer" ou simplifier leurs deux films, ce soir-là en compétition.

Le second, Benjamin Voisin, est beaucoup moins connu et plus jeune que Pierre Niney. Toutefois, il a marqué les esprits dans Eté 85, de François Ozon, puis Illusions Perdues, de Xavier Giannoli, qui lui ont tous les deux valu une nomination pour le César du Meilleur espoir masculin. A 25 ans, il est bien parti pour faire une belle carrière. Cependant, aucun des deux n'aurait pour le moment accepté le projet : encore choqués par la disparition brutale, ils prendraient le temps de la réflexion avant de se décider.