Mort de Gaspard Ulliel : Isabelle Huppert, sa maman de cinéma, "bouleversée" par le drame

Toute cette histoire semble être un cauchemar terrible dont la France va finir par se réveiller. Mais l'horreur est bien réelle. Gaspard Ulliel est mort le 19 janvier 2022 au CHU de Grenoble, le lendemain d'un accident de ski ayant pris place sur le domaine de La Rosière, en Savoie. Le monde du septième art tout entier s'est recouvert d'un voile sombre, à l'annonce de sa disparition, et Isabelle Huppert a peiné à trouver les mots justes, sur le plateau de l'émission C à Vous, alors qu'elle évoquait le parcours incroyable de son jeune confrère.

C'était un être humain assez irréprochable

"Ça me semble complètement irréel, comme ça le semble à tous ceux qui l'ont rencontré et tous ceux qui ne l'ont pas rencontré, a-t-elle expliqué sur France 5. C'était un acteur exceptionnel et c'était un être humain assez irréprochable, Gaspard Ulliel. Il avait des qualités humaines qui seraient celles d'un homme plus avancé dans sa vie, pour être aussi jeune. Je l'ai connu, il avait 23 ans, Gaspard. Il jouait mon fils dans Un barrage contre le Pacifique. Une délicatesse, une intelligence, une simplicité... Je n'ai pas assez de mots pour exprimer vraiment la beauté de l'être humain qu'il était. Sa disparition est très, très bouleversante."

Gaspard Ulliel et Isabelle Huppert s'étaient effectivement rencontrés lorsqu'ils tournaient pour Rithy Panh en 2008. Ils avaient eu le bonheur de se retrouver, dix ans plus tard, en jouant dans le film Eva de Benoît Jacquot. Décédé à l'âge de 37 ans, le comédien et papa d'Orso - 5 ans - laisse un vide incroyable, sur les plateaux de tournage et partout ailleurs. Ses obsèques auront lieu le jeudi 27 janvier à 11h en l'église Saint-Eustache dans le premier arrondissement de Paris, comme l'a confirmé son agent Laurent Grégoire à l'AFP samedi dernier. Ce sera l'occasion, pour tous, de lui dire "au revoir" une ultime fois...