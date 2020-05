Mort de Guy Bedos : Jean Dujardin, Alessandra Sublet... Pluie d'hommages

Humoriste, acteur, homme engagé... Guy Bedos s'est éteint à l'âge de 85 ans, comme l'a annoncé son fils Nicolas sur les réseaux sociaux, ce jeudi 28 mai 2020. "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie, vu que vous êtes tous au Paradis", a-t-il écrit, tout en publiant une photo de son papa en noir et blanc.

Suite à l'annonce du décès de Guy Bedos, des personnalités issues de tous milieux lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, du ministre de la Culture Franck Riester à la personnalité télé Laura Tenoudji, en passant par Pierre Menès, Nagui, Anne Hidalgo, François de Rugy, Jean-Luc Lemoine, Arnaud Montebourg, Nikos Aliagas... Laurence Boccolini, par exemple, en a profité pour citer Les Fleurs du mal de Baudelaire : "Il est bien sombre ce printemps ... Tant de belles et talentueuses âmes nous quittent. Oui. Il est bien sombre ce printemps. Vous allez nous manquer. Vous avez tant compté pour nous."

Pierre-Jean Chalençon a partagé sa "grande tristesse" quant à la mort de Guy Bedos, qui fut son "voisin pendant des années" à Neuilly. Alessandra Sublet s'est rappelé de ces "souvenirs formidables" chez lui en Corse. "Que les anges prennent bien soin de toi mon Guy...", a-t-elle tendrement écrit.

Jean Dujardin a salué "Monsieur Guy Bedos" sur Instagram, tout en partageant une photo de lui posant avec l'acteur et son fils. Jamel Debbouze a remercié l'humoriste "pour la direction et la force" qu'il lui a données. "Je n'oublierai jamais ta bienveillance, ton sourire et tes vannes", a-t-il écrit.

Le décès de Guy Bedos survient quelques jours après celui, annoncé dimanche, de son ami le parolier Jean-Loup Dabadie, qui a notamment écrit pour lui le sketch Bonne fête Paulette.