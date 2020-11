Mort de Jean-Louis Servan-Schreiber : le grand homme de presse emporté par la Covid-19

Tous les jours, la Covid-19 fait de nouvelles victimes en France. Ce dimanche 29 novembre 2020, Paris Match annonce que Jean-Louis Servan-Schreiber rejoint la longue liste de plus de 50 000 personnes décédées. Le grand journaliste est mort à l'âge de 83 ans.

Celui que l'on surnommait JLSS a marqué à jamais l'histoire de la presse française. Fils d'Émile Servan-Schreiber, journaliste, et de Denise Bresard, frère de Jean-Jacques Servan-Schreiber, journaliste et homme politique, de Brigitte Gros, femme politique, et de Christiane Collange, Jean-Louis Servan-Schreiber a fait ses débuts en 1960 aux Echos avant de rejoindre L'Express quatre années plus tard. Alors qu'il n'a que 29 ans, et l'ambition des plus jeunes, Jean-Louis Servan-Schreiber fonde L'Expansion avec Jean Boissonnat, magazine économique qu'il dirige durant vingt-sept ans. "Au début, c'étaient les Trente Glorieuses. La préoccupation numéro un était de produire, de croître et aussi de redistribuer. Les cadres étaient les nouveaux héros. Mais, durant la dernière décennie du XXe siècle, ce sujet ne m'a plus motivé. Il s'était trop banalisé", avait-il expliqué à Paris Match en 2015. Jean-Louis Servan-Schreiber décide alors de revendre L'Expansion à L'Express. C'est aussi à lui que l'on doit le succès de Psychologies magazine à la fin des années 90. Il booste la publication rachetée à Bernard Loiseau, après avoir revendu La vie économique, en formant une équipe de choc avec sa femme Perla, qu'il a épousée en 1987. Madame gère la régie publicitaire.

Jean-Jacques Servan-Schreiber est également un défenseur actif des droits de l'homme. En 2007, il lance et préside le comité de soutien de l'organisation Human Rights Watch en France, qui alerte quotidiennement gouvernements et média sur les atteintes aux droits humains dans 70 pays.

Egalement essayiste, ses dix-sept livres traitent des évolutions de nos sociétés confrontées à la modernité, mais aussi du comportement humain et d'une philosophie optimiste de la vie.

En 2018, lors d'une interview accordée à Nikos Aliagas sur Europe 1, Jean-Jacques Servan-Schreiber disait ne pas se sentir "très différent de quand" il avait 70 ans mais avouait se sentir vieux. Pour autant il détestait le mot "senior", tout comme sa femme. Il avait publié 80 ans, un certain âge en 2019.