Mort de Jean-Michel Martial : le cast de Profilage ignorait tout de sa maladie

Le 12 mars prochain, la saison 10 de Profilage débarque sur TF1. Les téléspectateurs pourront alors découvrir la chanteuse Shy'm au casting dans le rôle d'Élisa Bergman, une psychocriminologue. Tamara Marthe de son vrai nom y donnera ainsi la réplique à Philippe Bas, mais aussi à Jean-Michel Martial. Malheureusement, ce dernier n'a pas pu boucler le tournage de la saison. Le 17 octobre 2019, il décédait à l'âge de 67 ans des suites d'une longue maladie, laissant ainsi un grand vide auprès de ses proches et nombreux partenaires de jeu au fil des années.

La nouvelle fut d'autant plus un choc pour le casting de Profilage que Jean-Michel Martial n'avait pas communiqué sur sa santé en déclin selon les confidences de Shy'm dans Télé Star. "Non, c'était quelqu'un de pudique et de courageux", a-t-elle souligné. Et d'ajouter avec émotion : "Il n'a pas pu finir la saison et, pour nous, ça a été extrêmement difficile de tourner les scènes dans son bureau sans lui. Il y avait une émotion lourde. Toute l'équipe l'adorait."

Pris de cours, les producteurs de Profilage ont dû adapter le scénario des nouveaux épisodes à cette actualité difficile. Son personnage de Grégoire Lamarck, commissaire de la Police judiciaire de Paris qu'il a incarné pendant neuf saisons, disparaîtra donc à son tour. Après un épisode hommage, la série introduira le personnage de Jacques Bérault, le nouveau chef de la 3e division, joué par le comédien Guy Lecluyse.

