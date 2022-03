Mort de Jean-Pierre Pernaut : Sa belle-fille Catherine publie de déchirantes photos...

Après avoir combattu un cancer de la prostate en 2018 puis un cancer du poumon révélé en 2021, Jean-Pierre Pernaut s'est éteint. L'ex-star du journal télévisé de 13H est mort le 2 mars 2022, à l'âge de 71 ans. C'est à la suite d'une opération à coeur ouvert, réalisée dans le plus grand secret, que Jean-Pierre Pernaut a été placé dans un coma profond avant de finalement perdre la vie. Une épreuve douloureuse pour les nombreux téléspectateurs qui le suivaient sur TF1 puis LCI, le monde audiovisuel mais aussi et surtout ses proches. Sa belle-fille Catherine Dupraz, compagne de son fils aîné Olivier Pernaut, exprime sa tristesse jeudi 3 mars 2022, au lendemain du drame.

La jolie blonde se saisit de son compte Instagram. Après avoir partagé en story un fond noir, comme pour annoncer son deuil, elle publie quelques photos sur le réseau social. Il s'agit là de tendres souvenirs de son regretté beau-père... Jean-Pierre Pernaut prend ainsi la pose avec ses fils Olivier (né de ses amours avec sa première femme Dominique Bonnet) et Tom (fruit de sa relation avec son épouse Nathalie Marquay) ainsi que son petit-fils. La petite famille apparaît tantôt en pull d'hiver dans ce qui semble être un chalet, tantôt en short et t-shirt non loin de la piscine. Des photos de vacances qui rappelleront à jamais à Catherine Dupraz ces moments inoubliables passés en compagnie de Jean-Pierre Pernaut.