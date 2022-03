Mort de Jean-Pierre Pernaut : Valérie Bénaïm et Bernard Montiel, en larmes et anéantis par sa disparition

C'est un raz-de-marée de tristesse qu'a provoqué la mort de Jean-Pierre Pernaut sur les réseaux sociaux ce mercredi 2 mars. En fin d'après-midi, un communiqué de la famille était transmis à l'AFP : "Le père de Tom, Lou, Olivier et Julia est décédé des suites de son cancer du poumon". La nouvelle a pris tout le monde de court. Notamment Bernard Montiel.

Le présentateur a eu à peine quelques minutes pour digérer la terrible information avant de lancer l'émission du 6 à 7. C'est la raison pour laquelle l'animateur, ancien acolyte de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, a éclaté en sanglots en débutant son programme : "Bonsoir à tous et bienvenue dans le 6 à 7 on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Je suis bouleversé". Ces mots sont les seuls qu'il a pu prononcer avant de marquer une longue pause et que les sanglots ne s'emparent de lui : "Je suis désolé, pardon. C'est tout ce que je ne voulais pas faire. On vient d'apprendre son décès. On est tous sous le choc. Je suis désolé, pardonnez-moi".

L'ambiance était également particulière du côté de Touche pas à mon poste, au cours de laquelle une immense photo en noir et blanc de Jean-Pierre Pernaut était projetée sur l'écran derrière Cyril Hanouna. Très touché par la disparition du journaliste, l'animateur avait choisi de consacrer entièrement son émission à l'immense star qu'il était. Une chroniqueuse, tous d'ailleurs, était particulièrement de cet avis : Valérie Bénaïm.

Proche du couple que formaient Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut, qu'elle avait d'ailleurs invités à son mariage avec Olivier Hallé en 1999, Valérie Bénaïm a pris la parole pour rendre hommage au journaliste disparu à l'âge de 71 ans. Les premières secondes ont été difficiles, à entendre les trémolos dans sa voix et à voir ses yeux s'embuer de larmes : "Je suis très très émue. Il était à mon mariage. J'ai une pensée pour Nathalie, que j'aime très fort. Il n'avait peur de personne, absolument personne".

En évoquant ses souvenirs avec lui, Valérie Bénaïm a souligné la classe et le caractère bien affirmé qu'il avait au sein du groupe TF1 : "Jean-Pierre était le seul à pouvoir s'opposer à Etienne Mougeotte qui était le grand manitou de TF1. Personne n'osait dire à Mougeotte 'Je ne suis pas d'accord et on fera comme je veux'. Lui faisait comme il voulait ! [...] Au-delà du fait qu'il était une star, c'était aussi un caractère et personne ne pouvait lui dicter ce qu'il n'avait pas envie de faire". Un trait de personnalité qui le rend donc inoubliable dans le milieu de la télé.