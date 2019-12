Mort de Kylie Rae Harris: l'alcool en cause, une ado de 16 ans tuée par sa faute

Star en devenir dans le monde de la country, la chanteuse américaine Kylie Rae Harris est morte en septembre dernier à 30 ans, lors d'un accident de voiture survenu dans l'Etat du Nouveau-Mexique. Lors de cet accident, une jeune fille de seulement 16 ans nommée Maria Elena Cruz avait été percutée et était décédée par la suite, succombant à ses blessures. Le site TMZ dévoile les derniers détails de l'enquête.

Selon le site, Kylie Rae Harris roulait sous l'emprise de l'alcool, un prélèvement sanguin ayant révélé que son taux d'alcoolémie (Blood Alcool Content, dit BAC) était à 0,28% alors que le plafond autorisé par les autorités pour prendre le volant est de... 0,08% ! C'est ce que la police américaine appelle "driving while intoxicated" soit conduite en état d'ébriété. De manière générale, les sanctions sont toujours très élevées en cas d'arrestation. TMZ ne manque pas de rappeler que la chanteuse avait d'ailleurs été arrêtée en 2017 pour une infraction de ce genre et avait été contrainte par la justice à installer un système de démarrage dans sa voiture qui ne se débloquait que si son taux d'alcoolémie était légal.

Selon le rapport du médecin légiste, l'accident a été très violent car le corps de Kylie Rae Harris souffrait de plusieurs fractures au crâne, à la poitrine, au bassin et sur les côtes. Elle présentait également des plaies au visage et aux jambes... Il faut dire que la chanteuse roulait à une vitesse de 165 km/h et que lorsqu'elle a percuté un premier véhicule, la course de la voiture affichait encore 150 km/h. Sur ses réseaux sociaux, elle avait indiqué que sa jauge d'essence était basse... Aurait-elle roulé à si vive allure dans la panique, dans l'espoir de vite tomber sur une station-essence ?

Pour rappel, sa voiture avait percuté un véhicule qui avait lui-même cogné un troisième véhicule. Dans le lot, la chanteuse - maman d'une petite fille de 6 ans - et une adolescente avaient trouvé la mort alors que la tierce personne n'avait souffert que de blessures légères.

Thomas Montet