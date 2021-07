Mort de la femme de William Leymergie : qui était Maryline Robin, l'amour de sa vie ?

Après 45 ans d'amour, William Leymergie a été contraint de faire ses adieux à sa femme Maryline Robin, morte en juin 2020... L'information a été révélée par France Dimanche dans son édition de ce vendredi 2 juillet 2021 et confirmée par Purepeople.com. De son côté, le journaliste, ex-star de Télématin, ne s'est jamais publiquement exprimé à propos de la disparition de son épouse. Mais ce silence n'efface pas la douleur...

C'est en 1975 que William Leymergie s'est uni à sa chère et tendre Maryline. Et depuis, ils ne s'étaient plus quittés. Si lui a fait carrière à la télévision, notamment chez France 2 et plus récemment sur C8 où il anime depuis 2017 William à midi, son épouse s'est montrée plus discrète. Dans l'ombre, Maryline Robin, épouse Leymergie, a été d'un soutien sans faille dans chacune des décisions personnelles mais aussi professionnelles de l'animateur de 74 ans. "Elle est calme, souriante, apaisante. Elle est très discrète, parle très peu, mais dit des choses essentielles, confiait-il en 2012 pour France Dimanche. Elle a été un manager maternel et marital."

Durant des années, Maryline Robin s'est consacrée à l'éducation de ses trois enfants, fruits de ses amours avec son mari William Lermergie. Géry (né en 1980), Sacha (né en 1983) et Anna (née en 1987) ont eu la chance d'avoir une maman présente à leurs côtés, tandis que leur papa a longtemps été absent aux petits-déjeuners lorsqu'il présentait Télématin.

Puis, dans les années 2000, alors que ses deux fils et sa fille avaient bien grandi, elle a pris du temps pour elle. Et c'est à la sculpture, sa passion, qu'elle s'est adonnée. Maryline Robin a d'abord appris au côté de son amie Catherine Perrot, sculpteur célèbre, notamment connu pour travailler le bronze. Enfin, elle a ouvert son propre atelier à Paris où elle réalise ses patines et garde précieusement ses oeuvres. Aux dernières nouvelles, elle n'était pas parvenue à finir LA sculpture qui lui tenait à coeur, celle de son mari William Leymergie, peu disposé à prendre la pose un long moment...

Maryline Robin, épouse Leymergie, est morte le 25 juin 2020 d'une crise cardiaque. Comme l'a révélé France Dimanche, elle a été inhumée dans le cimetière de Saint-Gatien-des-Bois dans le Calvados.

Toutes nos condoléances aux proches de Maryline Robin.