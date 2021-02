Mort de Larry King : sa famille se déchire à cause de son testament

La mort de Larry King vire au conflit familial ! L'épouse du défunt journaliste conteste son testament, modifié secrètement par ce dernier. Il y a réparti son héritage entre ses enfants et a exclu la veuve, dont il était séparé.

Larry King et sa septième femme Shawn King (née Shawn Southwick) se sont séparés en 2019. Le présentateur télé a demandé le divorce en août 2019 et avait secrètement modifié son testament deux mois plus tard, en octobre. Il a écrit sur une note manuscrite : "Ce sont mes dernières volontés et mon dernier testament. Il devra remplacer tous les précédents testaments... Je veux que 100% de mes fonds soient répartis équitablement entre mes enfants, Andy, Chaia, Larry Jr, Chance et Cannon".

Shawn King a officiellement contesté ce testament le mardi 16 février 2021. Elle affirme que le testament valable date de 2015, quatre ans avant leur divorce. La veuve y est mentionnée. Larry King lui avait alors confiée les titres d'exécutrice testamentaire et d'administratrice du trust de la famille King.