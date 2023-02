Mort de Lisa-Marie Presley : cette sortie qui l'avait angoissée, un stress intense qui aurait provoqué sa crise cardiaque

Le 12 janvier 2023, Lisa-Marie Presley décédait à 54 ans après avoir été victime d'un arrêt cardiaque. La fille du célèbre rockeur avait été retrouvée inanimée dans sa demeure de Los Angeles, alors qu'elle venait de faire une apparition publique aux Golden Globes, où avait été récompensé Austin Butler dans la catégorie Meilleur acteur pour son rôle dans le film Elvis. Mais son comportement lors de cette soirée (propos incohérents, manque d'aplomb et besoin constant de soutien physique) avait déjà inquiété les internautes. Et d'après certains de ses proches, qui viennent de s'exprimer pour le site TMZ, cet événement serait notamment à l'origine du drame.

La célèbre interprète d'Idiot n'aurait pas supporté le stress intense des projecteurs à nouveau braqués sur elle avec le biopic sur son père plébiscité par la critique. Une attitude troublante, tout comme celle qu'elle avait affichée quelques jours plus tôt, au moment de faire un discours touchant pour les 88 ans de son défunt père. "Je continue à affirmer que vous êtes les seuls à pouvoir me faire sortir de chez moi. Je ne rigole pas. Je vous aime très fort et vous êtes la raison pour laquelle je suis là", avait-elle notamment déclaré, comme l'avait rapporté le Daily Mail. Des propos alarmants, qui étaient déjà en quelque sorte des indices sur sa forte dépression.

Inhumée aux côtés des siens

Un mal-être qui pourrait s'expliquer pour plusieurs et diverses raisons. Rappelons notamment que son fils Benjamin Keough s'était suicidé le 12 juillet 2020, la laissant ainsi dans un profond chagrin duquel elle n'était jamais vraiment parvenue à s'échapper. Aujourd'hui, mère et fils sont à nouveau réunis puisqu'elle est inhumée à ses côtés, dans le jardin de Graceland, la célèbre résidence ayant appartenu au rockeur (qui lui aussi a été enterré sur ce lieu, tout comme ses parents Vernon et Gladys, ndlr) et située à Memphis (Tennessee, États-Unis).

À noter que Lisa Marie-Presley n'avait pas qu'un fils. Elle a mis au monde trois autres enfants : sa fille ainée Riley, et les jumelles Harper et Finley.