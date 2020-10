Mort de Luke Perry : l'ultime photo envoyé à ses copains de Beverly Hills

Je pense à lui, il me manque. Mais c'est le cas tous les jours

Luke Perry a tiré sa révérence bien trop tôt, le 4 mars 2019 à l'âge de 52 ans. Victime d'un AVC, il avait laissé place au doute et à l'espoir en restant plongé dans le coma... avant de succomber. Blessée par le drame, Shannen Doherty a simplement posté le portrait de son ancien binôme - Ah, Brenda et Dylan... - en écrivant son nom. "C'est un dimanche paresseux en famille, a quant à elle raconté Tori Spelling. Je suis heureuse d'avoir ma famille et ma famille de coeur. Je les aime tous si fort. Et ça ne me semble pas juste de ne pas mentionner qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre frère Luke. Je pense à lui, il me manque. Mais c'est le cas tous les jours. Je suis soulagée de savoir qu'il a pu rencontrer mon petit dernier, Beau, et qu'il l'a câliné quand c'était encore un bébé." Séparés par la vie, mais liés pour l'éternité...