Mort de Mac Miller : Il aurait eu 28 ans, son frère lui rend un triste hommage

Cet hommage émouvant arrive à peine quelques jours après la sortie de l'album posthume de Mac Miller. L'ex d'Ariana Grande a laissé suffisamment de morceaux derrière lui pour faire un nouvel opus. "Au moment de son décès, Malcom était en train d'enregistrer Circles", a déclaré sa famille dans un communiqué. Cet épilogue mélancolique a suscité beaucoup de réactions de la part des fans. Les douze morceaux signent la fin de l'ère Mac Miller.

Pourtant, les internautes ont développé une théorie troublante au sujet de l'une des chansons de Circles. Certains soupçonnent Ariana Grande d'apparaître sur le titre I Can See. "Quelqu'un peut-il me dire si Ariana chante les harmonies d'I Can See avant que je ne mette à pleurer ?" Un doute qui fait suite à un tweet de la chanteuse "J'aime ajouter des harmonies que personne ne remarquera, que personne ne m'aura jamais demandées et dont on n'aurait jamais eu besoin", avait-elle écrit le 16 janvier dernier sans pour autant infirmer ou confirmer cette nouvelle théorie.

Ariana Grande, qui a fréquenté Mac Miller de 2016 à 2018, avait été accusée par les fans d'avoir précipité son overdose en le quittant, le plongeant ainsi dans la dépression. La popstar avait justement mis fin à leur relation à cause des addictions du rappeur.